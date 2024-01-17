НОВОСТИТуризм

Туристический маршрут по курортам Сибири создадут в 2024 году

Его разработка обсуждается с 2023 года

17 января 2024, 14:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В 2024 году создадут туристический маршрут из Новосибирска в Шерегеш и Бийск, который будет проходить через горнолыжные курорты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на поезде туристы смогут посетить горнолыжные базы Шерегеша и Бийска, после чего вернутся в Новосибирск. Представители РЖД и турбизнеса обсуждают создание маршрута с 2023 года.

"Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, не меньше. В этом пределе лежит задача, чтобы экономику привести к рентабельности", – рассказал представитель Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.

РЖД уже готовы к запуску поезда, решается вопрос с туроператорами, которые пока не предоставляют подобных туров.

Алтайский край Туризм

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:36:55 17-01-2024

А Барнаул-горнозаводской ? Кто ответит за осваивание средств на эту охинею ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
петр

15:09:32 17-01-2024

Вообще то в советские времена из Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка такие поезда (на выходные) ходили в Шерегеш. Отелей конечно не было, но люди ночевали там же в вагонах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:09:21 17-01-2024

Алтай трансграничный. Сырный Алтай Барнаул-горнозаводской . Кто ответит за осваивание средств на эту охинею ? А никто - так надо!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров