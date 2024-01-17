Туристический маршрут по курортам Сибири создадут в 2024 году
Его разработка обсуждается с 2023 года
17 января 2024, 14:10, ИА Амител
В 2024 году создадут туристический маршрут из Новосибирска в Шерегеш и Бийск, который будет проходить через горнолыжные курорты. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на поезде туристы смогут посетить горнолыжные базы Шерегеша и Бийска, после чего вернутся в Новосибирск. Представители РЖД и турбизнеса обсуждают создание маршрута с 2023 года.
"Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, не меньше. В этом пределе лежит задача, чтобы экономику привести к рентабельности", – рассказал представитель Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.
РЖД уже готовы к запуску поезда, решается вопрос с туроператорами, которые пока не предоставляют подобных туров.
14:36:55 17-01-2024
А Барнаул-горнозаводской ? Кто ответит за осваивание средств на эту охинею ?
15:09:32 17-01-2024
Вообще то в советские времена из Новосибирска, Кемерово и Новокузнецка такие поезда (на выходные) ходили в Шерегеш. Отелей конечно не было, но люди ночевали там же в вагонах.
18:09:21 17-01-2024
Алтай трансграничный. Сырный Алтай Барнаул-горнозаводской . Кто ответит за осваивание средств на эту охинею ? А никто - так надо!