Туристический маршрут по курортам Сибири создадут в 2024 году

Его разработка обсуждается с 2023 года

17 января 2024, 14:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В 2024 году создадут туристический маршрут из Новосибирска в Шерегеш и Бийск, который будет проходить через горнолыжные курорты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на поезде туристы смогут посетить горнолыжные базы Шерегеша и Бийска, после чего вернутся в Новосибирск. Представители РЖД и турбизнеса обсуждают создание маршрута с 2023 года.

"Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, не меньше. В этом пределе лежит задача, чтобы экономику привести к рентабельности", – рассказал представитель Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.

РЖД уже готовы к запуску поезда, решается вопрос с туроператорами, которые пока не предоставляют подобных туров.