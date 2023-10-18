Туристический сезон в Алтайском крае завершили музыкальным батлом
Мероприятие прошло в туркомплексе "Тайнинская слобода" в живописных предгорьях Алтая
18 октября 2023, 13:05, ИА Амител
Туристический сезон 2023 года в Алтайском крае завершили крупным мероприятием, приуроченным к Международному дню туризма.
Вместо формального собрания представители Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) провели встречу в туркомплексе "Тайнинская слобода" в живописных предгорьях Алтая. Основной частью стал музыкальный батл, участники которого представили 12 известных композиций, символизирующих популярные направления в туризме на 2024 год.
"Одной из самых популярных песен стала "Учкудук", которая отразила интерес к древним городам Узбекистана, таким как Бухара и Самарканд", – сказано в сообщении АРАТ.
Комментарии 0