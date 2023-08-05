Туристка из Новосибирска пострадала при столкновении "Лады" и КамАЗа на Алтае

Женщину увезли в больницу

05 августа 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

Женщина пострадала в результате столкновения грузовика с легковушкой в Майминском районе Республики Алтай.

Как сообщили в региональном МВД, авария случилась 4 августа около 16:12 при подъезде к селу Соузга. 51-летний житель села Кызыл-Озек ехал на КамАЗе, но по пути не выдержал безопасную дистанцию и, пытаясь избежать ДТП с движущимся впереди транспортом, выехал на встречку, где столкнулся с "Ладой Ларгус".

В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка легковушки, жительница Новосибирска. Женщину доставила скорая помощь в больницу.

Полицейские проводят расследование.