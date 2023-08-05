Туристка из Новосибирска пострадала при столкновении "Лады" и КамАЗа на Алтае
Женщину увезли в больницу
05 августа 2023, 10:55, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
Женщина пострадала в результате столкновения грузовика с легковушкой в Майминском районе Республики Алтай.
Как сообщили в региональном МВД, авария случилась 4 августа около 16:12 при подъезде к селу Соузга. 51-летний житель села Кызыл-Озек ехал на КамАЗе, но по пути не выдержал безопасную дистанцию и, пытаясь избежать ДТП с движущимся впереди транспортом, выехал на встречку, где столкнулся с "Ладой Ларгус".
В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка легковушки, жительница Новосибирска. Женщину доставила скорая помощь в больницу.
Полицейские проводят расследование.
11:16:58 05-08-2023
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