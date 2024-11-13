Туристы все чаще выбирают отдаленные места Алтая
Об этом свидетельствует аналитика билайна
13 ноября 2024, 14:15, ИА Амител erid: 2VSb5ycytT2
Абоненты билайн стали чаще доезжать до отдаленных туристических мест Республики Алтай – сел Иодро, Мульта, Тюнгур, Акташ. Об этом говорит рост трафика в населенных пунктах в среднем на треть за прошедший сезон.
В популярных местах от Манжерока до Чемала по-прежнему отдыхает большинство туристов: местные базовые станции пропускают в среднем в 11 раз больше трафика, чем в отдаленном Акташе. Вместе с тем за прошедший сезон трафик в популярных локациях вырос на 17%, тогда как в отдаленном Иодро в Онгудайском районе – на 53%, Мульте в Усть-Коксинском районе – на 41%.
В Алтайском крае сильнее всего вырос трафик в Белокурихе – на 20% за туристический сезон. Местные базовые станции помогают гостям курорта скачивать столько же трафика, сколько скачивают горожане в парках Барнаула. Чуть меньше прирос объем данных на Телецком озере и в Яровом – на 14% и 18%.
Самые частые гости популярных туристических мест Республики Алтай и Алтайского края – новосибирцы, кемеровчане и москвичи. В 2023 году количество гостей из этих городов выросло на 18%. Также стали чаще приезжать омичи, томичи и красноярцы.
"Трафик растет каждый год, но на Алтае его особенно интересно анализировать: можно увидеть тенденции в изменении предпочтений гостей республики и края. Это позволяет определять приоритеты в развитии 4G, своевременно адаптировать сеть к росту нагрузки в сезон, а самим абонентам может подсказать, что еще стоит посмотреть в одном из самых красивых уголков России и мира", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.
Рост трафика возможен за счет развития сети и адаптации к увеличивающейся нагрузке – оператор проводит мониторинг, модернизацию и устанавливает новое оборудование, чтобы в высокий сезон абоненты могли пользоваться всеми нужными сервисами, увеличивать уровень комфорта и безопасности в путешествиях.
Также билайн реализует "умную сеть"*. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправлять без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.
* Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.
Проанализированы данные по трафику с туристических мест от Манжерока до Чемала, населенных пунктов Акташ, Йодро, Мульта, Тюнгур, Белокуриха, Яровое, в районе Телецкого озера и в парках Барнаула за период с мая по сентябрь 2024 и 2023 годов.
ПАО "ВымпелКом", beeline.ruРеклама
15:54:04 13-11-2024
Куда можно на авто доехать по чуйскому тракту - это не отдалённые места.
22:54:03 13-11-2024
Гость (15:54:04 13-11-2024) Куда можно на авто доехать по чуйскому тракту - это не отдал... +, до Улагана ровненький асфальт. Оч.скоро до КатуЯрыка дотянут.
16:24:40 13-11-2024
потому что только там можно спокойно хоть к реке подойти, хоть где палатку поставить - все продали уже
22:25:33 13-11-2024
Гость (16:24:40 13-11-2024) потому что только там можно спокойно хоть к реке подойти, хо... Там тоже негде уже стало палатку поставить, обязательно подъедет мурло с замусоленной копией договора аренды участка, на котором ты встал, аренды под сенокос и потребует денег))))
10:56:44 14-11-2024
Сотовые операторы везде достанут, люди едут в глубь, что бы подальше от цивилизации оказаться.