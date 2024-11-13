Туристы все чаще выбирают отдаленные места Алтая

Об этом свидетельствует аналитика билайна

13 ноября 2024, 14:15, ИА Амител erid: 2VSb5ycytT2

Турист в горах / Фото: freepik.com

Абоненты билайн стали чаще доезжать до отдаленных туристических мест Республики Алтай – сел Иодро, Мульта, Тюнгур, Акташ. Об этом говорит рост трафика в населенных пунктах в среднем на треть за прошедший сезон.

В популярных местах от Манжерока до Чемала по-прежнему отдыхает большинство туристов: местные базовые станции пропускают в среднем в 11 раз больше трафика, чем в отдаленном Акташе. Вместе с тем за прошедший сезон трафик в популярных локациях вырос на 17%, тогда как в отдаленном Иодро в Онгудайском районе – на 53%, Мульте в Усть-Коксинском районе – на 41%.

В Алтайском крае сильнее всего вырос трафик в Белокурихе – на 20% за туристический сезон. Местные базовые станции помогают гостям курорта скачивать столько же трафика, сколько скачивают горожане в парках Барнаула. Чуть меньше прирос объем данных на Телецком озере и в Яровом – на 14% и 18%.

Самые частые гости популярных туристических мест Республики Алтай и Алтайского края – новосибирцы, кемеровчане и москвичи. В 2023 году количество гостей из этих городов выросло на 18%. Также стали чаще приезжать омичи, томичи и красноярцы.

"Трафик растет каждый год, но на Алтае его особенно интересно анализировать: можно увидеть тенденции в изменении предпочтений гостей республики и края. Это позволяет определять приоритеты в развитии 4G, своевременно адаптировать сеть к росту нагрузки в сезон, а самим абонентам может подсказать, что еще стоит посмотреть в одном из самых красивых уголков России и мира", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Рост трафика возможен за счет развития сети и адаптации к увеличивающейся нагрузке – оператор проводит мониторинг, модернизацию и устанавливает новое оборудование, чтобы в высокий сезон абоненты могли пользоваться всеми нужными сервисами, увеличивать уровень комфорта и безопасности в путешествиях.

Также билайн реализует "умную сеть"*. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправлять без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

Данные пользовательского трафика / Фото: билайн

* Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Проанализированы данные по трафику с туристических мест от Манжерока до Чемала, населенных пунктов Акташ, Йодро, Мульта, Тюнгур, Белокуриха, Яровое, в районе Телецкого озера и в парках Барнаула за период с мая по сентябрь 2024 и 2023 годов.

ПАО "ВымпелКом", beeline.ru

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