Туризм, торговля, логистика. Какой бизнес чаще всего открывали на Алтае в 2024 году?
Сбер помог более 300 предпринимателям начать свой путь, предлагая простую и быструю регистрацию
14 марта 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ38wRa
В 2024 году Сбербанк стал надежным партнером более чем для 300 предпринимателей, решивших открыть свое дело в Республике Алтай. По данным экспертов банка, наибольшей популярностью среди начинающих бизнесменов пользовались сферы туризма, розничной торговли, грузоперевозок и сельского хозяйства. Также региональные бизнесмены открыли свыше тысячи расчетных счетов.
Сбер активно способствует развитию малого и среднего бизнеса на территории республики. В одиннадцати бизнес-офисах банка предприниматели могут зарегистрировать ИП или ООО, посетив отделение всего один раз. Процедура регистрации занимает не более трех рабочих дней. Открытие расчетного счета происходит дистанционно, что существенно экономит время и силы.
Сервис предполагает:
- отсутствие госпошлины;
- оформление токенов и электронной подписи от ФНС России;
- удобный доступ к личному кабинету интернет-банка СберБизнес;
- специализированные отраслевые решения.
"Мы очень рады, что Горный Алтай становится местом притяжения предпринимателей. Одним из драйверов развития туристического бизнеса мы можем по праву считать курорт "Манжерок", – сказал управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера Виталий Гришин.
И подчеркнул, что Сбер помогает открыть бизнес без походов по инстанциям и кучи бумаг. А еще – сэкономить на процедуре оформления.
ПАО "Сбербанк"Реклама
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