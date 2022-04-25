20% россиян не собираются брать отпуск на отдых этим летом

Каждый пятый россиянин не собирается уходить в отпуск в летние месяцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Так, 26% респондентов не имеют конкретных планов из-за неопределенности в текущей экономической и политической ситуации. Еще 33% заявили о наличии планов на лето, однако не уверены, что их удастся реализовать. Лишь 21% опрошенных отметил, что запланированные поездки состоятся.

Говоря о расходах, 61% россиян заявили, что собираются потратить на отпуск столько же, сколько и в прошлом году. Около 25% уверены, что расходы на путешествие увеличатся, а каждый седьмой респондент хочет сократить траты на отдых.