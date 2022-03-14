Аэропорт Барнаула расширят, чтобы он принимал более миллиона пассажиров в год

14 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Развитие (реконструкция) аэропортового комплекса города Барнаула». Согласно ему, в краевой столице построят новый аэровокзальный комплекс, который сможет принимать более миллиона пассажиров в год.

Сейчас воздушный порт Барнаула ежегодно обслуживает около 530 тыс. пассажиров. Новый терминал барнаульского аэропорта увеличится до 8,5 тыс. кв. метров. Строительство начнётся не позднее чем через два года после проектирования объекта.

Напомним, в модернизированном терминале будут телетрапы, современные зоны ожидания и автоматическая регистрация. В 2025 году в аэропорту Барнаула начнётся реконструкция взлётно-посадочной полосы. Также в нём появятся современное светосигнальное оборудование и перроны, подходящие к телетрапам.