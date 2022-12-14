Алтайский край назвали одним из лучших для идеального отдыха на зимних каникулах

Во время новогодних каникул россияне мечтают посетить Алтайский край, сообщает SuperJob.

Провести январские каникулы в другом городе хотят 48% опрошенных. При этом они указали, куда хотели бы направиться.

«В Алтайский край хотели бы на новогодние праздники отправиться 2% опрошенных россиян. Шестое место в списке самых желанных мест для отдыха», — выяснили социологи.

Чаще всего россияне мечтают посетить Москву, Санкт-Петербург — так ответили по 16% опрошенных. Очутиться в начале января в Сочи мечтают 10%, в Карелии и на Байкале — по 4%.

Также среди самых желаемых мест для новогоднего отдыха назвали Крым, Владивосток, Великий Устюг, Казань, Красноярск, Новосибирск, Калининград и другие города и регионы.

Опрос проводился с 9 по 12 декабря в 356 населённых пунктах во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет.