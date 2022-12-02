Барнаул в восьмёрке самых выгодных городов для полёта на Новый год из Москвы

Эксперты популярного сервиса планирования путешествий проанализировали стоимость авиабилетов в декабре и выяснили самые бюджетные направления по стране из Москвы, пишет «МК».

Самые выгодные билеты можно найти на 24-25 декабря и 2-4 января. В среднем они сейчас на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Например, в Казань можно улететь на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021-2022 годах, — за 5101 рубль, а в Санкт-Петербург — за 4 тысячи рублей, на 40% дешевле, чем год назад. Примерно на уровне прошлого года остались билеты в Махачкалу — 10 096 рублей.

«В списке наиболее выгодных направлений по России попали также Самара, Калининград, Уфа, Мурманск и Барнаул», — отмечает издание.