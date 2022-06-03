По данным билетных агрегаторов, с марта по середину мая самый резкий скачок цен на авиабилеты произошел по направлению Москва — Горно-Алтайск. RКак сообщает «Profi Travel», стоимость перевозки между городами выросла в два раза и составила около 30 800 рублей. В 2021-м из столицы в Горно-Алтайск можно было улететь за 15 356 рублей.

Аналогичными данными делится «Билетикс». В компании подсчитали, что по маршруту Горно-Алтайск — Москва этой весной цена выросла в 2,5 раза. А на перелет туда-обратно — в 2,1 раза.

Однако более чем двукратный рост цен на авиабилеты, по словам гендиректора туроператора «Арго» Ирины Слесаревой, не уронил спрос по направлению.

«Каждый год мы видим рост количества туристов на несколько процентов. Этот сезон не исключение — несмотря на рост цен на авиаперелеты. Все потому, что около 90% турпотока нам делают сибиряки, которые едут на Алтай на машинах. В этом году их стало еще больше — за счет тех, кто не смог выбраться за рубеж. Кстати, и федеральных туристов стало больше», — отмечает эксперт.