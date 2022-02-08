Цены на путевки в Турцию из России могут подорожать на 50%

Туроператоры предсказывают серьёзный рост цен на путёвки в Турцию. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители компании PEGAS Touristik предупредили, что к апрелю туры уже могут подорожать на 25-40%, а в сегменте пятизвёздочных отелей рост цен может достигнуть отметки 50%.

Также россиянам не стоит ждать привычных горящих туров летом 2022 года. Специалисты области туризма отмечают, что Турция является популярным курортом не только для жителей России, а это значит, что свободных мест в отелях не будет.

Мало того, что наплыв туристов не оставит горящих путёвок, проблемы с бронированием отелей могут возникнуть и у покупателей обычных туров.