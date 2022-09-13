Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам. Как сообщает АТОР, в них вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза.

«Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген)», — уточнили в организации.

В АТОР посоветовали россиянам тщательнее подходить к оформлению документов — средние сроки получения шенгена увеличатся на семь-десять дней, а минимальный срок для планирования путешествия в Европу составляет не менее полутора-двух месяцев.

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Напомним, что с 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, а заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг.