Для туристов в Горном Алтае разгрузят Чуйский тракт новой дорогой

В Республике Алтай планируют заасфальтировать 32-километровый отрезок дороги между Шебалинским и Усть-Канским районами от села Барагаш до села Беш-Озек.

Эта дорога является важнейшей для развития всего региона, пояснил ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов. По его словам, трасса позволит сократить на час время в пути до Усть-Коксы, куда едут отдыхать многие гости Горного Алтая. То есть в перспективе она заберёт на себя часть трафика сильно загруженного Чуйского тракта.

Как рассказал глава республики Олег Хорохордин, в прошлом году был представлен проект ремонта этого участка, который до сих пор не имел асфальтового покрытия. В 2022-м начнутся сами дорожные работы, а в следующем году трасса будет готова. На весь проект планируется потратить свыше 860 млн рублей.