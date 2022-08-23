Два Алтая вошли в программу по грантовой поддержке от Ростуризма в 2023 году

Ростуризм отобрал 48 регионов России на грантовую поддержку в 2023 году. Как пишет глава ведомства Зарина Догузова в своём Telegram-канале, в список вошли и Алтайский край, и Республика Алтай.

Отмечается, что суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей. В частности, 44 регионам передадут 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озёр, а также развитие национальных туристических маршрутов. Оба Алтая есть в этом списке.

Ещё 21 регион получил 1,55 млрд рублей на покупку туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката. В этот список попала лишь Республика Алтай.

Всего Ростуризм получил 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году.