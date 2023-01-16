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ЕК: Россия должна перестать брать плату за полеты над Сибирью

Чиновник считает, что ограничения на полёты, введённые на фоне спецоперации на Украине, "в конечном итоге будут сняты"

16 января 2023, 20:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что РФ должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири. Как сообщает "Ъ", чиновник считает, что ограничения на полёты, введённые на фоне спецоперации на Украине, "в конечном итоге будут сняты".

"Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, должна исчезнуть одна вещь: выплаты за полёты над Сибирью", – заявил Хололей на конференции Airline Economics. 

Напомним, что транссибирские роялти – это выплаты от зарубежных авиакомпаний за полёты над Сибирью из Европы в Азию и обратно без посадок. Средства преимущественно получает "Аэрофлот", а действуют они ещё со времен Советского Союза.

Комментарии 7

  • В обмен за полёты над Европой. Всё зеркально
    16 января, Гость   Ответить
  • Хоть воздух чище стал.
    16 января, Гость   Ответить
  • Ага, щас! Бесплатно они хотят летать над Сибирью...
    16 января, Гость   Ответить
  • Нет аргументации. Или не полностью цитируют.
    16 января, Гость   Ответить
  • А шишок под носок она не хочет увидеть?
    16 января, Гость   Ответить
  • "в конечном итоге будут сняты" ---- стопроцентов. Если РФ победит, все снимет, если Запад победит, тем более все снимет
    17 января, Гость   Ответить
  • С какого будуна. Прекратите плату с наших самолетов и разрешите их пролет тогда поговорим
    17 января, Гость   Ответить
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