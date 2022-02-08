Фестиваль "Сибирская Масленица" в Алтайском крае перенесли на 2023 год

В 2022 году не будет фестиваля “Сибирская Масленица”, традиционно проходящего каждый год в селе Новотырышкино под Белокурихой. 15-й по счёту праздник пройдёт в 2023 году. Организаторы объяснили перенос тяжёлой эпидемиологической обстановкой, сообщает “Визит Алтай”.

По словам сопредседателя “Сибирской Масленицы” Сергея Меркулова, организаторы продолжат весь год принимать работы на конкурс семейной истории “Моя родословная”. Сейчас на фестиваль уже подали около 20 работ.

Мероприятие проводится с 2007 года. В 2014-м “Сибирской Масленице” присвоили статус международного фестиваля. В 2016 году он завоевал Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а в 2019-м – 1-е место в номинации “Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов” в финале Russian Event Awards.