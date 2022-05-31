Карты «Мир» могут начать принимать в Египте

Власти Египта по просьбе туроператоров прорабатывают возможность использования в стране российских банковских карт «Мир». Об этом сообщил замгендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид, передаёт «Интерфакс».

По его словам, в стране понимают, как для россиян важно иметь возможность совершать покупки и оплачивать услуги в стране.

«Более того, мы как никто заинтересованы в этом. Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сказал он, добавив, что пока туристы из РФ могут расплачиваться в Египте картами Union Pay.

В настоящее время карты «Мир» принимаются в девяти странах — в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии.