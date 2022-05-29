Кипр отменяет обязательные справки о вакцинации от коронавируса для туристов

Кипр с 1 июня отменяет требование о предъявлении справок о вакцинации для туристов. Об этом сообщило правительственное бюро печати и информации островного государства.

«Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года», — сказано в сообщении.

Министр транспорта Яннис Карусос отметил, что страна возвращается к нормальной жизни, что и привело к изменению антиковидных правил.