Кипр отменяет обязательные справки о вакцинации от коронавируса для туристов
Министр транспорта Яннис Карусос отметил, что страна возвращается к нормальной жизни
29 мая 2022, 15:57, Илья Звягинцев
Кипр с 1 июня отменяет требование о предъявлении справок о вакцинации для туристов. Об этом сообщило правительственное бюро печати и информации островного государства.
«Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года», — сказано в сообщении.
Министр транспорта Яннис Карусос отметил, что страна возвращается к нормальной жизни, что и привело к изменению антиковидных правил.
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