Компания S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Стамбул

Российская авиакомпания S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что первый борт компании вылетит из Сибири в Турцию 1 ноября. Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Вылет из Новосибирска — в 07:40, посадка в Стамбуле — в 10:30 по местному времени. В обратный рейс судно будет отправляться в 11:30 и прибывать в 21:25 с учётом разницы во времени.

В среднем на перелёт будет уходить шесть-семь часов.

Также по скорректированному расписанию будут летать рейсы в Анталью.