Курорты на две тысячи номеров появятся в Алтайском крае

В Алтайском крае в районе Белокурихи в ближайшие годы построят новые курорты на две тысячи номеров. Об этом стало известно 27 апреля на встрече губернатора Виктора Томенко с представителями российского Минстроя и корпорации «Туризм РФ».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, город-курорт находится в высокой готовности к строительству четырехзвездочного санаторного комплекса «Алтай-West». Инвесторы направят в него порядка 8 млрд рублей, чтобы возвести санаторий на 440 номеров, работать там смогут порядка 500 человек.

Следующим этапом на пути к строительству бальнеологического курорта должно стать мастер-планирование территории. Оздоровительный центр примет первых отдыхающих в 2025-2026 годах, а его дальнейшее развитие позволит создать до 2 тысяч номеров.

Также отмечается, что правительство Алтайского края сформировало портфель из более чем 10 инвестпроектов на сумму около 40 млрд рублей. Для решения задач задействуют потенциал нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новости

Общество Белокуриха перегружена. «Туризм РФ» разработает мастер-план нового курортного центра на Алтае

Алтайский край и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в ноябре 2021 года. Подписание документа позволило начать совместную работу по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Виктор Томенко тогда отмечал, что совместные усилия направлены на увеличение туристско-экскурсионного потока в этой туристической местности, что позволит создавать новые рабочие места.