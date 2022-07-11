На Алтае планируют создать еще один масштабный туркластер

В Алтайском крае компания «Курорт Белокуриха» решила создать туркластер в районе Денисовой пещеры, пишет «Толк».

«Здесь повсюду охранные зоны, много собственников земли, слабая инфраструктура. Но инициаторы уверены в большом потенциале, в том числе инвестиционном и предпринимательском. В будущем они видят здесь музей под открытым небом, массу туристических маршрутов, гостиницы и даже экскурсионную канатную дорогу», — отмечает издание.

Замгендиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов пояснил, что в Солонешенском районе, где расположена Денисова пещера, есть возможности для организации постоянного турпотока — можно сформировать туристско-археологический кластер.

По его словам, есть несколько причин для создания кластера. Например, вблизи Денисовой пещеры есть несколько природных достопримечательностей: каскад водопадов Шинок, экотропа «Грот Махам», пещера Окладникова и другие.

Сейчас компания выкупает участки возле Денисовой пещеры — уже приобрели порядка 300 гектаров, на которых планируют разместить базы, гостиницы, кафе и объекты развлечений. Инвесторам территорию будут предоставлять в аренду или на условиях последующего выкупа.

В перспективе, как уточнил Акимов, предполагается приобрести 500-600 гектаров земли, пригодной для создания инфраструктуры кластера.

Напомним, о развитии туркластера возле Денисовой пещеры сообщали летом 2021 года. Для начала планировали разработать палеопарк.