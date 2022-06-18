«Новапорт» в июне выкупит акции барнаульского аэропорта почти за 800 млн рублей

«Новапорт Холдинг» намерен за 798 млн рублей выкупить контрольный пакет акций у управляющего аэропортом Барнаула «Авиапредприятия „Алтай“». Затем компания займётся модернизацией воздушной гавани за свой счёт. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме агентству ТАСС сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, заключение договора запланировано на июнь. Для совершения сделки будет выпущена допэмиссия, которую и выкупит «Новапорт».

Доля Алтайского края в итоге снизится с 52 до 25% + 1 акция.

Томенко также добавил, что стоимость проектных работ по дальнейшей реконструкции аэропорта составит 68,2 млн рублей. Их рассчитывают завершить за 10-11 месяцев.

«Генеральный проектировщик для разработки проектной документации по объекту должен приступить к работе в июне текущего года. Это и можно будет считать началом процесса реконструкции», — уточнил глава региона.