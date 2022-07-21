Новосибирский журналист побывал в Горном Алтае и рассказал, как регион разоряет путешественников

Журналист «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев побывал в Горном Алтае и рассказал, чем он удивляет и разоряет путешественников.

С его слов, отдых в регионе — удовольствие не из дешевых. Отельеры уже на границе с Алтайским краем будут испытывать туристов «на финансовую прочность». Так, самый доступный вариант для ночевки, который попался автору, — это двухместная студия с бесплатным доступом к бассейну по утрам. За два дня отдыха в таком месте просят 23 тысячи рублей.

«Листаю фото на их сайте, двухместная студия — ничего особенного, а на снимке из ванной комнаты еще и фен перемотан скотчем. Мда, такие апартаменты в Турции стоили б раз в пять дешевле», — пишет Алексеев.

Многие предпочитают экономить и выбирают базы с деревянными домиками — в таком случае аренда на двоих обойдется от 1500 до 5000 рублей в сутки. Но стоит учитывать, что там не будет современного бассейна, в лучшем случае — надувной. При этом на каждой базе туристам предлагают экскурсии.

«В этом году самая популярная — „Заброска на Марс“. Марсом на Алтае прозвали местечко возле села Чаган-Узун, где возвышаются горы красного цвета. Локация, которая вот-вот станет визитной карточкой Республики. Платная доставка к ней туристов стала надёжным промыслом для местных. Во-первых, не каждый готов искать дорогу до красочных гор, во-вторых, не каждая машина способна покорить алтайский Марс. Камни на пути такие, что можно запросто пропороть брюхо. А внедорожники — самое то, на них и возят», — рассказал Алексеев и добавил, что за вход, чтобы подняться на горы, берут еще 300 рублей с человека.

Журналист отметил, что во время поездки в Горный он также наведался в село Кокоря на границе с Монголией и заявил, что это — одно из самых красивых мест на Земле.

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Напоследок Алексеев перечислил цены в Горном Алтае. Так, обед в кафе обойдется от 400 рублей на человека, поесть шашлык стоит 300 рублей. Помимо этого, почти во всех крупных туристических точках есть сетевые супермаркеты, но цены в них завышены процентов на 20. Различные сувениры и подарки в виде меда, медовухи, травяных чаев, экокосметики и бальзамов обойдутся еще как минимум в несколько сотен рублей. Что касается активного отдыха, то сплав по Катуни стоит от 1500 рублей, экскурсия на вертолете — от 10 тысяч, а полет на воздушном шаре еще дороже — минимум 16 тысяч рублей.