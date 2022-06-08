Понаехали. Хватит ли в этом году туристам мест на Алтае и сколько сейчас стоит отдых

Лето только началось, а в Горном Алтае на ближайшие три месяца уже практически не осталось свободного жилья премиум-класса. Заняты до сентября и популярные алтайские санатории. Эксперты уверены, что в этом году турсезон, который начался раньше обычного, будет успешным и имеет все шансы достичь допандемийных показателей.

Раннее начало высокого сезона

Запросы на отдых в Горном Алтае туроператорам начали поступать ещё в феврале, рассказывает генеральный директор ООО «Охота» Наталья Белоусова. Проведение спецоперации на Украине и, как следствие, закрытие авиасообщения со многими странами усилили спрос в марте.

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«Раньше в апреле у нас был низкий сезон, а в 2022 году в этот период уже начались экскурсионные туры. Их было очень много в мае, и не только на праздники, но и в более поздние даты. Этому способствовала хорошая погода, а также возобновление туристического кешбэка, который позволяет отправиться в путешествие по России со скидкой 20%», — говорит Наталья Белоусова.

Справка: Туристический кешбэк — возможность получить компенсацию за отдых по стране и вернуть на карту «Мир» до 20% от затрат. Продажи поездок в 2022 году начались 15 марта и завершились 9 апреля. Весенне-летний этап акции распространялся в том числе и на майские праздники, и на начало лета, вплоть до конца июня.

Хорошо привлекает отдыхающих кешбэк и в алтайские санатории. По словам директора автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Алтайского края» Александры Томашевич, спрос на отдых в наших здравницах стабильно высокий, однако на текущий момент он опережает обычные показатели.

Эксперт отмечает, что повышают интерес к алтайскому направлению и чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Уже сейчас рейтинги популярных сервисов по продаже авиабилетов и путёвок в российские санатории показывают значительный рост запросов на отдых в Алтайском крае. Полагаю, летний турсезон позволит нам достичь допандемийных показателей туристско-экскурсионного потока в 1 млн человек», — рассказывает Томашевич.

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Разделяет оптимистичные прогнозы и директор офиса продаж компании «Пегас Туристик Барнаул» Ольга Ришко. Эксперт отмечает, что в Горном Алтае уже до осени практически не осталось мест на базах и отелях высокого класса комфортности. Это связано с повышенным спросом от жителей центральной части России, которые только открывают для себя наши красоты.

«Эти туристы привыкли к отличному сервису и бронируют гостиницы не ниже хороших трёх-четырёх звёзд: сегмент практически продан до сентября. Хорошо продан и средний сегмент с высоким уровнем сервиса. Уже сложно с датами даже среди недели. И это касается не только Горного Алтая, но и Ярового, и Белокурихи, тех санаториев, которые всегда пользуются спросом. Считаю, что будет отличный сезон и в Алтайском крае, и в Республике Алтай. Это уже сейчас видно по заполняемости», — объясняет Ольга Ришко.

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Неравномерный рост цен

Туристов не отпугивает существенный рост цен, который на Алтае в этом году составил, по данным экспертов, от 10 до 30%. Гостиницы и базы начали менять прайсы в марте — вскоре после начала спецоперации на Украине, рассказывает президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. Некоторые из них были вынуждены на время закрыть бронирование, так как не могли определить свои расходы в новых экономических условиях.

«Был период, когда бронь каких-то баз в марте была невозможна. Позже они начали выставлять новые прайсы, которые выросли минимум на 10-15%. Чем выше уровень отеля, тем значительнее был рост. Это естественный процесс, потому что подорожали стройматериалы, увеличились расходы на питание и другие составляющие», — говорит Беспалова.

По наблюдениям Натальи Белоусовой, рост цен был неравномерным, но составил в среднем 30%. При этом туры, которые уже были забронированы и оплачены ранее, большинство баз оставили для своих клиентов без изменений.

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«Кто-то поднял стоимость чуть выше 30%, кто-то — чуть меньше. А есть и те, кто решили практически не менять ценовую политику, но при этом изменили сервис. Например, исключили завтраки», — добавляет Наталья Белоусова.

Почём отдых на Алтае?

Разбег цен в Горном Алтае очень велик, как говорится, на любой вкус и кошелёк. Например, отдельно стоящий домик в Klever Resort на четверых человек (два основных и два дополнительных места) можно снять на сутки за 45 тысяч рублей. Шале люкс с зоной барбекю в «Орлином гнезде» на двоих обойдётся в 15 тысяч (завтрак включён), шале «Релакс» на это же количество человек будет стоить на «Финских дачах» 10 тысяч без завтрака.

«Даже с учётом того, что цены на престижное качественное жильё дорогие, места очень быстро разбираются. В основном остались летние и полублагоустроенные домики, а если благоустроенные, то качество ниже среднего. В „Орлином гнезде“ многих дат уже нет вплоть до августа, можно выхватить только будни. В „Алтике“ то же самое», — говорит президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

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В «Стик Тревел» снять номер на сутки на двоих без питания можно по цене прошлого года — за 3,2 тысячи рублей. Двухместный стандартный номер на «Усадьбе Сокольских» (санузел в номере, душ на территории) стоит от 3,5 тысячи рублей.

«На базе „Алтан“ сутки для пары в будние дни без питания обойдутся в 4,2 тысячи рублей, в выходные цена составит 4,6 тысячи рублей. В прошлом году размещение здесь с завтраками стоило для двоих 3850 рублей в сутки. Минимальная стоимость на базе отдыха „Дежавю“ в будни — 4,5 тысячи рублей, в выходные — на 500 рублей дороже. В прошлом году с завтраками тут можно было отдохнуть за четыре тысячи рублей», — представила обзор цен в эконом-сегменте директор турагентства «Эконом Тур» Ирина Гончарова.

Запрос на непопулярные направления

При этом сибиряки, которые уже насытились ближним Горным Алтаем, сейчас всё чаще устремляются вглубь, рассказывает Наталья Белоусова. В турагентства поступают запросы на размещение в немассовых местах, которые раньше были доступны только в «активных походах и забросками».

«Например, стал популярнее Марс и долина Чулышман. Во многом этому способствует популяризация этих мест. Кроме того, не хочется ехать туда, где уже всё видели. Ну и, конечно, понимание, что Горный Алтай будет перегружен. Сейчас люди готовы ехать семьями вглубь Алтая. За таким сервисом и услугами стали обращаться чаще, но там пока недостаточно средств размещения», — говорит руководитель турфирмы.

Эксперты сходятся во мнении, что Алтай мог принять значительно больше туристов, но всё упирается в нехватку номеров повышенного класса комфортности и хорошего сервиса. По словам Александры Томашевич, понимают это и владельцы туристических и гостиничных комплексов, санаторно-курортных заведений. В частности, летом начнёт работу юрточный кемпинг «Алтайское кочевье»: размещение в аутентичном жилище кочевых народов посреди нетронутого ландшафта позволит туристам погрузиться в общение с природой, сохраняя привычный современному путешественнику уровень комфорта.

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«В Алтайском крае расширяют номерной фонд, открывают новые средства размещения. В этом году только на территории особой экономической зоны „Бирюзовая Катунь“ резидентами будет введено около 400 новых мест размещения. Также на территории „Бирюзовой Катуни“ появится новая пляжная зона отдыха с открытыми бассейнами, авторской кухней и гастрономическое заведение Burger Bar. Самый большой в России комплекс бассейнов „АлтАйская Ривьера“ в парк-отеле „Ая“ готовит к открытию новый аквапарк», — рассказывает Томашевич.

Есть ли ещё места на Алтае?

Места для отдыха на Алтае ещё можно найти, но очень точечно, говорят эксперты. Больше шансов на свободные базы в июне — так как погода ещё не установилась — и в сентябре, после завершения сезона отпусков. «Места ещё можно найти в экономах», — говорит Ольга Ришко.

Пока ещё есть места в летних полублагоустроенных домиках и жилье без удобств. Но даже этот сегмент заполнен уже на 85%, рассказывает Ирина Гончарова. Но если хорошо поискать, то ещё можно найти удачные варианты во всех номерных категориях, говорит директор турагентства.

По словам Евгении Беспаловой, можно приобрести путёвки через турагентства. Под своих потенциальных клиентов туроператоры выкупают блочные места и расселяют на этих объектах туристов, которые прилетают на чартерах.

«Сейчас бывают ситуации, что напрямую на базе хороший номер уже невозможно забронировать, но его можно выкупить в турагентстве. Это так называемые места на гарантии. Работает схема так: туроператор проплачивают сразу, например, 10 номеров на всё лето. Собственники гостиницы спокойны, что они не будут пустовать, а у оператора есть что предложить клиентам. По такой схеме работают парк-отель „Ая“, „Стик Тревел“ и многие другие», — объясняет президент Алтайской региональной ассоциации туризма.

Откуда едут туристы на Алтай и какие места выбирают

По данным федерального оператора сотовой связи, во время прошедших майских праздников Алтайский край посетили туристы из Новосибирской области, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Томской области, Кузбасса, Москвы, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Казахстана.

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Излюбленным местом отдыха является одна из первых в России особых экономических зон туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», которая предлагает путешественникам широкий спектр услуг. Инфраструктура турзоны включает многочисленные гостиницы, базы, рестораны и кафе, спортплощадки, тёплое искусственное озеро. В зоне «Бирюзовой Катуни» располагаются знаменитые Тавдинские пещеры и памятник природы «Грот Ихтиандра». Популярностью у туристов пользуется единственная в Сибири игорная зона «Сибирская монета», где действует развлекательный комплекс Altai Palace.

Очень популярны среди сибиряков озёра Яровое и Завьяловские. Но в этих местах очень короткий сезон, который напрямую связан с хорошей погодой. Если бы сейчас на Алтае стояла хорошая погода, здесь уже яблоку некуда было бы упасть, уверены эксперты.