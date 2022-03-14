Программа детского туристического кешбэка стартует в России с 1 мая

С 1 мая в России запустят программу детского туристического кешбэка. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передаёт ТАСС.

Правительство продлевает программу возврата половины стоимости путёвки для ребёнка, которую впервые применили в прошлом году. Продажи путёвок с кешбеком в детские лагеря начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Курировать исполнение программы будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В этом году механизм такой же, как был в прошлом году, когда родитель покупает ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты „Мир“ и в течение до пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путёвки, но ограничение — не более 20 тыс. рублей на одну покупку — сохраняется. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Например, три смены — три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путёвки», — объяснил вице-премьер.

В 2021 году 420 тыс. детей отдохнули более чем в 2367 лагерях по программе кешбэка. Сумма от приобретённых путёвок составила около 10 млрд рублей, из них вернулись к покупателям почти 5 млрд рублей.