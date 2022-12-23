Red Wings устроила распродажу билетов от 2 тысяч рублей

Количество билетов ограничено

23 декабря 2022, 09:48, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Российская авиакомпания Red Wings с 23 по 26 декабря проводит распродажу билетов от 2 тысяч рублей. Приобрести их возможно на 15 января — 25 марта 2023 года, пишет Infox.

Из городов РФ в акции участвуют Барнаул, Тюмень, Челябинск, Самара, Нижний Новгород, Махачкала, Красноярск, Омск и Казань. Из зарубежных: Ереван, Тель-Авив, Стамбул, Алма-Ата, Анталья и Астана.

Цена полёта будет зависеть от даты и его времени. Количество билетов по акции ограничено.

Напомним, авиакомпания Utair с 5 января запустит рейс из Тюмени в Барнаул.