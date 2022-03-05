Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с иностранными самолётами остановить рейсы за рубеж

Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах остановить сообщение с другими странами. Ведомство советует с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — из-за рубежа.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания судов. Также могут быть продолжены контакты с авиакомпаниями стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией.

Ведомство посоветовало следующие способы для возвращения в Россию:

— использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелёта в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и др.;

— использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

В Росавиации добавили, что полёты внутри страны продолжаются без ограничений.