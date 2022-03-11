Россия сняла все ковидные ограничения на полеты в восемь стран

Россия отменила ковидные ограничения на полёты ещё в восемь стран. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Росавиации.

В список попали Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Ранее коронавирусные ограничения также были отменены для перелётов в Доминикану, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию и ряд других стран.

Теперь перелёты по этим направлениям для туристов ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении, а также отдельными договорённостями.

Авиакомпании, которые будут осуществлять перелёты, должны соблюдать требования по предотвращению распространения коронавируса.