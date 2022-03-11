Россия сняла все ковидные ограничения на полеты в восемь стран
Теперь полёты ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении
11 марта 2022, 12:32, Илья Звягинцев
Россия отменила ковидные ограничения на полёты ещё в восемь стран. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Росавиации.
В список попали Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Ранее коронавирусные ограничения также были отменены для перелётов в Доминикану, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию и ряд других стран.
Теперь перелёты по этим направлениям для туристов ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении, а также отдельными договорённостями.
Авиакомпании, которые будут осуществлять перелёты, должны соблюдать требования по предотвращению распространения коронавируса.
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