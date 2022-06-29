Россиянам вернут деньги за отменённые авиаперелёты

Минтранс вернёт пассажирам деньги за отменённые авиаперелёты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля и на международных — с 24 февраля по 31 октября.

Договоры о субсидировании ведомство уже заключило с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд рублей.

Всего на эти цели выделили 19,5 млрд. Заключить дополнительные соглашения планируют в августе и в октябре.

«Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов», — сообщается на сайте министерства.