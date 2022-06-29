Россиянам вернут деньги за отменённые авиаперелёты
Соглашение с Минтрансом подписали 20 авиакомпаний
29 июня 2022, 14:30, Никита Черников
Минтранс вернёт пассажирам деньги за отменённые авиаперелёты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля и на международных — с 24 февраля по 31 октября.
Договоры о субсидировании ведомство уже заключило с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд рублей.
Всего на эти цели выделили 19,5 млрд. Заключить дополнительные соглашения планируют в августе и в октябре.
«Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 млн билетов», — сообщается на сайте министерства.
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