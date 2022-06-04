С 14 июня в России отменят часть COVID-ограничений на въезд иностранцев

Россия с 14 июня снимает все эпидограничения на въезд иностранцев, прибывающих морским и воздушным транспортом, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

С этого же числа возобновят железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте.

Ограничения на въезд граждан Узбекистана в РФ ж/д транспортом будут сняты, подчеркнули в ведомстве.

За весь период в России зарегистрировали 18,3 млн случаев коронавируса и 379 тысяч смертей. За сутки 2 июня в стране выявили 4,1 тыс. новых заболевших, скончались 78 человек.