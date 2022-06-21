S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Барнаул

S7 Airlines 21 июня выполнит первый рейс по маршруту Новосибирск — Барнаул. Как сообщает НИА «Новосибирск», рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Вылет из Новосибирска запланирован на 16:40, а прибытие в столицу Алтайского края — на 17:30. Обратный рейсы вылетает в 18:15 и приземляется в Новосибирске в 19:00. Время в пути составляет всего 45 минут против 4,5 часов, которые приходится ехать на автобусе.

Отмечается, что вечернее расписание позволит пассажирам из Алтайского края пользоваться удобными стыковками через аэропорт Толмачево на рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Москву и другие города. S7 Airlines также выполняет прямые рейсы из Барнаула в Москву и обратно два раза в день.