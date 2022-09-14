Самые красивые территории Алтая попали в проект «Земля для туризма»

В России запустили на публичной кадастровой карте ресурс «Земля для туризма», содержащий информацию о земельных участках, подходящих для туристской деятельности, сообщает Росреестр.

«Проект нацелен на вовлечение в оборот земли для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Он позволит людям и представителям бизнес-сообщества эффективно планировать свою деятельность. На публичной кадастровой карте уже представлена информация о 82 земельных участках в семи пилотных регионах, где могут быть размещены объекты туристического сегмента», — рассказала замглавы ведомства Татьяна Громова.

В Росреестре отметили, что ранее заключили соглашение о запуске проекта с правительством Республики Алтай, где уже работает оперштаб по выявлению наиболее подходящих для развития туризма территорий.

Во всех пилотных регионах определили 115 объектов туристского интереса, из них пять — на Алтае. Выявили 100 земельных участков, возможных для вовлечения в туристскую деятельность, из которых 11 — на Алтае.

На данный момент на кадастровой карте появилась информация о десяти территориях в Республике Алтай.