Сервис вместо деревенской романтики. Что на Алтае думают о новых требованиях для сельского туризма

Министерство экономического развития России утвердило требования к размещению для сельского туризма

22 декабря 2022, 08:18, ИА Амител

Что по новым правилам необходимо обеспечить для своих постояльцев?

Документом предусмотрено, что места размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением, а в районах с перебоями водоснабжения необходимо предусмотреть запас воды не менее чем на сутки. Также обязательным требованием является наличие бесплатной питьевой воды — в кулере или бутилированной. Санитарные объекты общего пользования должны иметь туалетную кабину и умывальник с горячей (при наличии) и холодной водой. Допускается использование уличных туалетов. Есть ещё ряд требований, которые больше приближают к комфортабельным базам отдыха или даже отелям.

Что о новых требованиях Минэко думают те, кто занимается этим направлением бизнеса?

Редакция Business FM Барнаул пообщалась с человеком, который уже около 15 лет занимается сельским туризмом в Смоленском районе.

«Если делать акцент на подробностях требований, которым должны будут следовать объекты сельского туризма, то тут ещё говорится об освещении в помещении и снаружи зданий, об аварийной системе отопления и вентиляции, о количестве полотенец, постельном белье, которое нужно будет менять не реже двух раз в неделю. И самое, на наш взгляд, интересное — у центрального входа должно быть приспособление для очистки обуви. Как все эти требования могут отразиться на сельском туризме?» — отмечает хозяйка усадьбы «Три А» Алла Роенко.

В Министерстве экономического развития уверены, что нововведения будут способствовать формированию качественных предложений в сфере сельского туризма и увеличению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Изменения вступят в силу 1 марта 2023 года.