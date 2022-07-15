Блогер рассказал об отдыхе на Яровом озере. Что интересного здесь можно увидеть и как не заболеть на курорте

Сибирский блогер-путешественник, знаменитый обзорами лучших туристических мест России, побывал в Яровом. В своем последнем обзоре он рассказал о местных достопримечательностях, истории городка и стоимости жилья в сезон для туристов.

Видео за две с небольшим недели собрало больше 62 тысяч просмотров и 240 комментариев. Публикуем заметки блогера и рассказываем, что интересного он увидел и что упустил из виду во время своего путешествия.

Кто такой Павел Темник и что он увидел в Яровом?

Павел Темник — это молодой сибирский блогер, который рассказывает о занятиях спортом и своих путешествиях в социальных сетях. В своих предыдущих обзорах он рассказывал о поездках в Горный Алтай, Шерегеш, Абхазию, Сочи.

На этот раз Павел отправился в Яровое, куда летом стекаются тысячи туристов со всей страны. Сюда их манит целебная сила соленого озера, курортная инфраструктура и местные достопримечательности.

Сколько стоит снять жилье в Яровом?

Павлу удалось снять двухкомнатную квартиру с большой двуспальной кроватью и двумя диванами за шесть тысяч рублей в сутки. Как он сам отмечает, это недешево.

«Люди приезжают, снимают жилье в пятиэтажках. Сибиряки сами по себе не избалованы отелями. Мы простые, для нас, в принципе, главное, чтобы была койка. Люди недавно спали на лавочках. Ставили палатки у озера. В гаражах спали. Это вообще нормально. Лето очень короткое, и сезон очень маленький. Ребята, которые занимаются здесь бизнесом, получают доход каких-то 2,5 — 3 месяца», — говорит блогер в обзоре.

Аквапарк в Яровом. Фото: vk.com/stasmaliy55

Где остановиться в Яровом?

На самом деле, Павел разобрался в этом вопросе не до конца. Как выяснил amic.ru, разброс цен на проживание в Яровом довольно большой. За последние годы местные жители научились зарабатывать на отдыхающих — многие построили «усадьбы» и «теремки» на своих участках.

В шаговой доступности от озера предлагают много таких вариантов размещения. Такой четырехместный летний домик без удобств обойдется минимально в 700 руб. с человека. Можно купить дополнительное спальное место. Готовить придется на летней кухне, туалет и душ тоже общие.

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За летние домики класса люкс при двух-, трехместном размещении в июле за сутки просят от 2,5 до 4,5 тыс. руб. В августе цены будут немного ниже.

Озеро Большое Яровое. Фото: vk.com/yarovoe_official

Снять посуточно однокомнатную квартиру, согласно данным Avito, в Яровом сейчас можно от полутора до четырех тысяч рублей. Чем больше комнат, тем выше будет цена.

Для размещения гостей предназначены несколько гостиниц, в том числе и прямо на первой линии у берега солёного озера. Чтобы остановиться в одной из них, придется выложить за сутки минимум 1700 рублей. Но это цена за самый бюджетный вариант.

Если вы привыкли к удобствам и не представляете отдых без кондиционера, холодильника и телевизора, цена увеличится минимум на тысячу. Кстати, найти номера сейчас на свободные даты уже непросто. В высокий сезон спрос на элитное жилье стабильно высокий.

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Любители походной романтики и красивых рассветов и закатов могут поставить палатку в одном из кемпингов «Причала 55». За въезд с вас попросят от 500 рублей.

Есть на берегу озера Большое Яровое санаторий и грязелечебница. Но бронировать путевки нужно заранее. Разброс цен довольно большой. Актуальные цены представлены на сайте медицинских учреждений.

Можно ли долго купаться в Большом Яровом озере?

Каждый турист, который приезжает на Яровое, в первую очередь спешит искупаться в соленом озере Большое Яровое. Оно славится своей целительной рапой и лечебными грязями. Люди едут сюда лечиться от кожных заболеваний, артритов, нарушений дыхательной и двигательной систем организма.

На берегу солёного озера. Фото: vk.com/konstantinbabiy

В Яровом есть три причала, оборудованных для отдыха возле озера, — 22-й, 42-й и 55-й. Павел сначала побывал на «Причале 42». Своим подписчикам Павел рассказал про местный пляж и сервис.

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По словам Павла, температура воды в озере в день съемок не превышала 18 градусов. Однако он не удержался и все-таки решил искупаться, чтобы проверить, что соленая вода действительно будет удерживать его на поверхности. Кстати, у него все получилось.

Вспомнил в своем обзоре блогер и про соревнование по самому длительному лежанию на воде звездочкой. Отметим, что этот флешмоб по массовому лежанию на воде в 2022 году году на Яровом пройдет 23 июля, а звездой эстрады, которая украсит по традиции шоу, будет Хабиб.

«В целом Яровое — это просто соленое озеро с хорошим подъездом. Песочек. Людям очень нравится. И самое главное, что здесь есть инфраструктура. <...> Ребятки, обязательно приезжайте в классные места, такие как это. Это доступнее, чем ехать на моря. Здесь также можно покайфовать, отдохнуть, провести 3-4 дня или недельку», — рассказал во время заплыва Павел.

Развлечения на курорте в Яровом. Фото: vk.com/yarovoe_official

Интересный факт: концентрация солей в воде озера составляет 120 г/л, поэтому на поверхности озера можно лежать, как на надувном матрасе, спокойно читая газету. По составу воды и лечебным свойствам иловых отложений оно приравнивается к курортам Кавказа и Крыма, а также к знаменитому Мертвому морю Израиля.

Но купаться в нем больше 15 минут в день врачи не рекомендуют, также есть те, кому делать это категорически запрещено. Прежде чем ехать на Яровое, проконсультируйтесь с врачом.

Как уточнила amic.ru главный врач КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» Галина Васильева, от поездки на соленые озера следует отказаться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкобольным. А вообще, тем, у кого есть любая хроническая патология, перед поездкой на курорт нужно обратиться к лечащему врачу за консультацией, рекомендует эксперт.

«Людям, страдающим атопическим дерматитом, псориазом, заболеваниями костно-мышечной системы, купание в соленом озере может помочь. Оно является дополнением к комплексному курортному лечению. Но соленые ванны нужно принимать дозированно. Однократный вход в воду не должен превышать 15 минут. В день можно купаться не более трех раз. Купание в соленой воде дает большую нагрузку на организм. К сожалению, у нас ежегодно случаются летальные исходы», — поясняет главврач.

В местной медсанчасти № 128 amic.ru подтвердили, что ежегодно в Яровом происходят летальные исходы. За сезон погибают в среднем до шести человек. Этим летом на отдыхе уже скончались два человека: 77-летний мужчина и 64-летняя женщина. Нагрузка в сезон на специалистов учреждения возрастает в разы, уточнили в медсанчасти.

«Доходит до того, что люди хотят успеть все за несколько дней. Днем многие отдыхающие подолгу купаются, принимают грязевые ванны, заворачиваются в полиэтиленовую пленку и в ней же загорают. Еще могут выпить водочки, а потом снова пойти купаться. На полночь у нас приходится пик обращений, которые продолжаются на протяжении всей ночи», — рассказали медики.

Классные локации

На Яровом есть где попозировать для снимка. Фото: vk.com/id98567934

После водных процедур Павел отправился гулять по набережной, рассказал, как пройти в местные кафе и аквапарк, где найти сувениры и «классные локации». Затем блогер побывал на «Причале 22» и показал красоты Ярового с высоты птичьего полета.

«Вообще в этом городе раньше жили химики. У них здесь было свое производство. Следовательно, государство выделяло огромное количество денег. Это видно по постройкам, классные пятиэтажки, красивые площади. Не в каждом городе есть такие вещи. А сюда „бабки“ шли. Потом это место сделали туристическим: построили набережные и пляжи. И все зацвело: пятиэтажки начали сдаваться, люди начали ходить, гулять, тратить деньги, а местные стали зарабатывать», — так закончил свой обзор блогер.

Историческая справка: история озера берет начало в 1942 году, когда в Яровое эвакуировали Перекопский бромный завод, который стал «Алтайхимпромом». В 1972 году здесь построили санаторий, специализировавшийся на лечении целебными грязями. Но так как территория побережья не была полностью освоена и отсутствовала туристическая инфраструктура, особой популярности у целебного водоема не было. В 90-х годах в Яровом начали появляться первые культурно-развлекательные объекты. Туристы ехали сюда, но их было мало. Все изменилось в 2004 году, года в городке оборудовали пляжи.



Чем еще можно заняться на алтайском курорте?

Вариантов много. Но главным центром притяжения отдыхающих являются причалы. Здесь можно сходить на массаж, грязевые обертывания, живой пилинг, который сделают рыбки гарра-руфа.

Семейный «Причал 42» славится весёлыми конкурсами для всей семьи и считается более спокойным. Здесь есть кафе, душ и аквапарк под открытым небом. Каждый день в «Стране Лимонадии» в 11 часов проводят зарядки, мастер-классы и конкурсы для детей. По средам и субботам в 16 часов организуют пенные вечеринки.

Развлечения на курорте есть для всех. Фото: vk.com/id395786907

Молодежный «Причал 22» — излюбленное место молодежи, которое с наступлением ночи превращается в огромный танцпол. Лазерное шоу, пенные вечеринки и музыка от известных диджеев — все это позволяет сравнивать Яровое с Ибицей и Казантипом.

15 июля на этой площадке выступит Игорь Саруханов, 16 июля — Mary Gu, 22 июля — группа Dabro, 23 июля — Хабиб, 30 июля — Niletto. И это только список на июль.

На «Причале 22» функционирует платный пляж, где можно искупаться в бассейне и погреться в сауне. Здесь же расположен аквапарк. За взрослый «безлимит» билет придется отдать 2400 руб., за детский — 1900 руб. Тариф «Вечерний», который действует с 17 до 22 часов. обойдется в две и полторы тысячи рублей, соответственно.

Кемпинговый «Причал 55» подойдет тем, кто любит уединение. Здесь можно поставить палатку. В дополнительные услуги входят аренда бани, прокат катамаранов, лодок и другие развлечения.

Также отдыхающие любят гулять по главной улице городка — Ярбату. Так ее прозвали сами туристы, на самом деле это улица Гагарина. Вдоль нее установлены оригинальные металлические персонажи, есть настоящие солнечные часы и много сувенирных лавок. Здесь рисуют портреты, плетут косы, работает прокат велосипедов и роликов. Работают многочисленные кафе.

Можно посетить городской музей, сходить в парк аттракционов, на выставки динозавров и бабочек. В 15 километрах от Ярового находится природный пресный источник «Теплый ключ». Добраться туда можно на машине или на барже. Это одна из самых популярных загородных курортных зон. Здесь можно искупаться, принять грязевую ванну на открытой озерной платформе, посидеть в кафе на берегу, любуясь великолепным пейзажем.

Бурлинское озеро. Фото: vk.com/anisimw

А еще в 30 километрах от Ярового находится одно из самых необычных мест в Сибири — озеро Бурлинское. Вода в нем имеет розовый оттенок, поэтому туристы обожают здесь фотографироваться. Кстати, побывал в этом местечке по пути на Яровое и блогер Павел Темник.

«Это озеро — одно из самых крупных мест по месторождению соли. Здесь добывала соль даже Екатерина II. Она назвала это место „царской солонкой“. Ну вообще, если честно, это бомба. А за моей спиной трактор, который добывает соль. Он едет по железной дороге», — рассказал Павел.