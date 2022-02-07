Стал известен подрядчик, который отремонтирует взлётно-посадочную полосу в аэропорту Барнаула

Барнаульское дорожно-строительное управление № 4 станет подрядчиком для проведения планового ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Барнаула, сообщает “Интерфакс”. Начальная цена договора составляет 13,7 млн рублей.

Как следует из данных сайта госзакупок, только Управление № 4 подало заявку на участие в торгах. Закупочная комиссия решила заключить договор с единственным желающим.

Работы требуется выполнить с 10 по 25 мая 2022 года, до начала интенсивной программы полётов. Подрядчик должен уложить новое асфальтобетонное покрытие на взлётно-посадочную полосу. Площадь работ составит 14,5 тыс. кв. м.

Напомним, реконструкция взлётно-посадочной полосы входит в общий проект модернизации барнаульского аэропорта. Также по плану предусмотрен модернизированный терминал: с телетрапами, современными зонами ожидания и автоматической регистрацией.

В ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлётно-посадочная полоса, которая позволит не закрывать на время аэропорт. В нём появятся современное светосигнальное оборудование и перроны, подходящие к телетрапам.