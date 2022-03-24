«Уральские авиалинии» отменяют рейсы из Барнаула в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет рейсы из Барнаула в Москву. Об этом рассказали читатели amic.ru.

Людям, которые ранее купили билеты на самолёты, стали приходить оповещения об отмене рейсов. Получить информацию клиентам предлагают на горячей линии авиакомпании.

Представители барнаульского аэропорта официально подтвердили информацию об отмене полётов. Последний рейс «Уральские авиалинии» из Барнаула выполнят 26 марта, а возобновить авиасообщение между городами планируют 28 мая.

Авиакомпания также оптимизировала перелёты из Омска, Читы и Новосибирска.

Лайнеры S7 и «Победы» продолжат летать в Москву из Барнаула без изменений.