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В алтайском краевом управлении по туризму рассказали, почему «Манжерок» не помешает работе «Бирюзовой Катуни»

По словам начальника регионального управления по туризму, комплексы будут только дополнять друг друга

21 декабря 2022, 13:00, Антон Дегтярев

Горы Алтая / Фото: amic.ru
Горы Алтая / Фото: amic.ru

Курорт Республики Алтай «Манжерок» будет стимулировать развитие аналогичного комплекса Алтайского края «Бирюзовая Катунь». Оба места отдыха не помешают друг другу и представят туристам разноплановый продукт. Об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

«Соседство двух крупных территорий является плюсом, там будет представлен разный турпродукт и у туристов будет возможность выбора: канатные дороги в одном месте, бассейны — в другом. Тем более что сейчас туристы часто не сидят в одном месте, постоянно перемещаются. Два проекта находятся рядом друг с другом, они будут друг друга дополнять. Развитая конкуренция позволит сдерживать цены и не завышать их», — отметил Дешевых.

Многие туристы, приехавшие на «Бирюзовую Катунь», могут выезжать в «Манжерок» или наоборот, считает Дешевых.

Чиновник отметил, что Алтайский край активно старается развивать особую экономическую зону «Бирюзовую Катунь». Так, за девять месяцев 2022 года резиденты комплекса вложили в него 550 млн рублей инвестиций, рассказал Дешевых. Резиденты ввели в текущем году более 600 дополнительных мест размещения.

«Из 600 мест размещения в 2023-м начнут работать как минимум два крупных комплекса компаний „Алтика Алтай“ и „Лес и река“. У них комплекс „Гранд Шале Алтай“. Тестовый запуск планируется в конце этого года», — пояснил Дешевых.

При этом сравнивать турпоток и цены отдыха в Республике Алтай и в Алтайском крае Дешевых не стал. Он отметил, что сопоставлять два региона сложно, потому что они предлагают разный продукт. И даже одинаковые по назначению объекты сильно различаются, подчеркнул чиновник.

Комментарии 7

  • цены отдыха в Республике Алтай и в Алтайском крае Дешевых не стал --- А все таки, где дороже???
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Далек г. Дешевых от реальной и правдивой оценки ситуации. Бирюзовая Катунь умерла с того момента, как некто Р. отгородил всю прибрежную полосу зоны забором из профнастила, закрыв к ней доступ, и быстро демонтировал подъемник на прекрасной горнолыжке, которая в разы интересней убогих трасс Манжерока. Так исчезли две изюминки этой зоны - возможность погулять вдоль реки летом и покататься с горы зимой. Лапша на уши от некоей конторы "Новые вершины" про супер ГЛК а-ля "Куршавель" уже прокисла. Осталось, как везде на Алтае, - бабы, водка, караоке.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Осталось, как везде на Алтае, - бабы, водка, караоке. === А можно и без караоке - бабы, водка, бабы, водка и снова бабы, водка!)))))))))))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • 660 мест будет 2023 а сколько потерялось за 2020-2022 год мест?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • 660 мест - это прорыв! инфраструктуру-то, которая сгниёт скоро, построили из расчета минимум 66000 мест ;-)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Походу накрывается, медным тазом, эта контора, алтайкрайская Её даже казино не спасло ,Будут ежегодно, за 6000000-7000000 ₽, бюджет праздника маральника осваивать Который к тому времени или не расцвёл, или перецвёл Алтырбасы молодцы !
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Видно Вы не очень то разбираетесь в горнолыжной тематике, если называете трассы ГЛК "Манжерок" убогими и называете 2 трассы которые были на Бирюзовой интересней. Ну да Вас, убогих и обиженных жизнью сложно понять.
    10 января, Гость   Ответить
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