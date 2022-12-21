В алтайском краевом управлении по туризму рассказали, почему «Манжерок» не помешает работе «Бирюзовой Катуни»

По словам начальника регионального управления по туризму, комплексы будут только дополнять друг друга

21 декабря 2022, 13:00, Антон Дегтярев

Горы Алтая / Фото: amic.ru

Курорт Республики Алтай «Манжерок» будет стимулировать развитие аналогичного комплекса Алтайского края «Бирюзовая Катунь». Оба места отдыха не помешают друг другу и представят туристам разноплановый продукт. Об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

«Соседство двух крупных территорий является плюсом, там будет представлен разный турпродукт и у туристов будет возможность выбора: канатные дороги в одном месте, бассейны — в другом. Тем более что сейчас туристы часто не сидят в одном месте, постоянно перемещаются. Два проекта находятся рядом друг с другом, они будут друг друга дополнять. Развитая конкуренция позволит сдерживать цены и не завышать их», — отметил Дешевых.

Многие туристы, приехавшие на «Бирюзовую Катунь», могут выезжать в «Манжерок» или наоборот, считает Дешевых.

Чиновник отметил, что Алтайский край активно старается развивать особую экономическую зону «Бирюзовую Катунь». Так, за девять месяцев 2022 года резиденты комплекса вложили в него 550 млн рублей инвестиций, рассказал Дешевых. Резиденты ввели в текущем году более 600 дополнительных мест размещения.

«Из 600 мест размещения в 2023-м начнут работать как минимум два крупных комплекса компаний „Алтика Алтай“ и „Лес и река“. У них комплекс „Гранд Шале Алтай“. Тестовый запуск планируется в конце этого года», — пояснил Дешевых.

При этом сравнивать турпоток и цены отдыха в Республике Алтай и в Алтайском крае Дешевых не стал. Он отметил, что сопоставлять два региона сложно, потому что они предлагают разный продукт. И даже одинаковые по назначению объекты сильно различаются, подчеркнул чиновник.