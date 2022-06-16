В России фиксируют дефицит туристических путевок в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует дефицит туров на ближайшие даты. Как сообщает ТАСС, спрос на путёвки в Турцию сильно превышает предложение.

«Купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы. С курортами Эгейского побережья ещё более дефицитная ситуация», — рассказали в ассоциации.

Несмотря на это, обстановка постепенно выправляется. В частности, количественно и географически расширяется ранее ограниченная перевозка российских авиакомпаний в Турцию. Во второй половине июня у всех ведущих туроператоров по Турции появились блоки мест на новых чартерах из Новосибирска и Красноярска, затем добавились новые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью и из Екатеринбурга и Уфы в Даламан.

«Пока, полагают эксперты, это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита перевозки из регионов. Но частично это должно снять и часть нагрузки и с Москвы, куда сейчас едут многие региональные туристы, для того чтобы улететь в Турцию», — объяснили в АТОР.