В Шерегеше рассказали, как скоро на курорте начнётся горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон на кузбасском курорте Шерегеш начнётся 11 ноября, сообщили в администрации региона.

В новом сезоне по просьбе гостей продлят время работы трассы «Запад» на Мустаге. Для этого уже сделали освещение склона и канатной дороги.

«Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от посёлка до спортивно-туристического комплекса „Шерегеш“», — сказано в пресс-релизе.

Посвящённые открытию мероприятия будут проходить с 11 по 13 ноября. О точном времени и программе сообщат позже.