Вьетнам готовится к наплыву российских туристов после открытия границ 15 марта

15 марта Вьетнам открывает границы, которые последние два года были закрыты для туристов из-за пандемии. В связи с этим страна готовится к масштабному приёму российских туристов. Об этом ТАСС рассказала председатель совета директоров одного из крупнейших туроператоров Вьетнама — компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.

По её словам, до пандемии Вьетнам несколько лет подряд принимал более 600 тыс. россиян. Из них более 170 тыс. приходились на Pegas Misr Travel. С 15 марта россияне вновь смогут посещать Вьетнам, воспользовавшись безвизовым режимом на срок до 15 дней.

Хоанг Тхи Фонг Тху обратила внимание, что российский туристический рынок сейчас находится в неустойчивом положении, в том числе из-за падения рубля. Чтобы восстановить турпоток в таких условиях, потребуется некоторое время, а также поддержка правительств двух стран, полагает глава Pegas Misr Travel.