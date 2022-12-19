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Власти хотят запустить в Алтайский край китайских туристов

В ходе встречи с послом КНР Чжан Ханьхуэем губернатор Томенко подчеркнул, что правительство нацелено на установление новых контактов с партнёрами из Китая и дальнейшее развитие сотрудничества

19 декабря 2022, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Китаем, в том числе и в сфере туризма. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе встречи с послом КНР Чжан Ханьхуэем губернатор Виктор Томенко отметил, что власти нацелены на установление новых контактов с партнёрами из КНР и развитие сотрудничества.

«Считаю, что более тесное знакомство китайских предпринимателей с Алтайским краем позволит иметь целостное представление об инвестиционном, экспортном, туристическом, транспортно-логистическом потенциале нашего региона, об уровне готовности его инфраструктуры для реализации наших совместных проектов с Китаем», — подчеркнул глава региона.

Томенко добавил, что КНР остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Алтайского края. По итогам 2021 года товарооборот региона с КНР по сравнению с 2020 годом увеличился на 8,8% и составил 302,5 млн долларов. Алтайский край поставляет маслосемена и растительное масло, топливо в виде кокса и продукцию деревообработки. В Алтайский край в основном экспортировались различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника.

Комментарии 15

  • Отлично!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • И новую заразу
    20 декабря, Гость   Ответить
  • И дешёвые машины.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • байкал не наука. бабло рулит.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Отлично!.. Вы их, китайских туристов, видели, как они себя ведут???
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Умиляет слово "запустить". Лучше бы Ласточку запустить до Н-ска.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше уж немцев, они всяко потише и поскромнее.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше бы Ласточку запустить до Н-ска. - Ласточка - это Сименс. Забудьте.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Не надо, это пипец, нагляделся на них в Тае и Вьетнаме, они как саранча, где они прошли - остальным уже делать нечего.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • боже упаси! точно саранча
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше уж немцев, они всяко потише и поскромнее... Особенно, если напомнить про 1941 под Москвой.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Надо им выписать традиционного русского и алтайского кидалова и крепких деревенских люлей Да так чтоб подавились
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и крепких деревенских люлей --- Да у нас и городские "люли" не слабже!)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Друзья! Может, китайским туристам «зайдут» достопримечательности Барнаула? Кто знает? Хотя давно в инете встретилась фотка из Китая и запала в душу; с горой или холмом каким-то, где в несколько ярусов располагались разные цветы, очень красиво. Вот бы нашу гору облагородить! Каждый ярус между террасами : один белый, другой синий, красный, желтый
    20 декабря, Гость   Ответить
  • все засрут
    20 декабря, Гость   Ответить
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