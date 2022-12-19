Власти хотят запустить в Алтайский край китайских туристов

В ходе встречи с послом КНР Чжан Ханьхуэем губернатор Томенко подчеркнул, что правительство нацелено на установление новых контактов с партнёрами из Китая и дальнейшее развитие сотрудничества

19 декабря 2022, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Китаем, в том числе и в сфере туризма. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе встречи с послом КНР Чжан Ханьхуэем губернатор Виктор Томенко отметил, что власти нацелены на установление новых контактов с партнёрами из КНР и развитие сотрудничества.

«Считаю, что более тесное знакомство китайских предпринимателей с Алтайским краем позволит иметь целостное представление об инвестиционном, экспортном, туристическом, транспортно-логистическом потенциале нашего региона, об уровне готовности его инфраструктуры для реализации наших совместных проектов с Китаем», — подчеркнул глава региона.

Томенко добавил, что КНР остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Алтайского края. По итогам 2021 года товарооборот региона с КНР по сравнению с 2020 годом увеличился на 8,8% и составил 302,5 млн долларов. Алтайский край поставляет маслосемена и растительное масло, топливо в виде кокса и продукцию деревообработки. В Алтайский край в основном экспортировались различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника.