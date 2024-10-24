Турку, ждущему свою любовь на остановке 24 года, подарили хижину

История мужчины тронула тех, кто часто видел его

24 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Остановка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1284606

Житель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу уже 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги. Об этом сообщает портал Haber7.

Причины расставания с любимой не уточняются. По информации издания, мужчина почти четверть века посещает одно и то же место в надежде снова увидеть свою любовь. Местные жители даже дали ему прозвище Влюбленный Эджевит.

"Давайте не оставим Эджевита одного. Проезжая мимо, остановитесь и помогите ему с едой и водой. Я всегда так делаю и горжусь этим", – говорит дальнобойщица Севги Алтынал, которая часто проезжает мимо ожидающего мужчины.

История Эджевита так тронула женщину, что она подарила ему контейнерную хижину, где он может укрыться от непогоды и ждать свою возлюбленную в комфорте.