Турку, ждущему свою любовь на остановке 24 года, подарили хижину
История мужчины тронула тех, кто часто видел его
24 октября 2024, 14:30, ИА Амител
Житель района Боябат в турецком Синопе Эджевит Окюзджу уже 24 года ждет свою возлюбленную на остановке у обочины дороги. Об этом сообщает портал Haber7.
Причины расставания с любимой не уточняются. По информации издания, мужчина почти четверть века посещает одно и то же место в надежде снова увидеть свою любовь. Местные жители даже дали ему прозвище Влюбленный Эджевит.
"Давайте не оставим Эджевита одного. Проезжая мимо, остановитесь и помогите ему с едой и водой. Я всегда так делаю и горжусь этим", – говорит дальнобойщица Севги Алтынал, которая часто проезжает мимо ожидающего мужчины.
История Эджевита так тронула женщину, что она подарила ему контейнерную хижину, где он может укрыться от непогоды и ждать свою возлюбленную в комфорте.
15:02:35 24-10-2024
Такую остановку без плазмы, у нас в городе почти за полмиллиона смастерили.
15:21:44 24-10-2024
какой бред
16:48:42 24-10-2024
Его, по ходу, впечатлила история собаки Хатико?)) Будет ходить и ждать, но искать - это неееее)
17:18:50 24-10-2024
Любовь оказалась умная женщина и сразу поняла, что с этим персонажем можно "протянуть ноги". Работать нужно, уважаемый, а не на остановке машины глазами провожать. Может и любовь всей его жизни при нем бы осталась. Ну чудик(((
20:51:42 24-10-2024
Когда делать ну абсолютно нечего. Ромео из ниачом-сказок.