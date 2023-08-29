Всероссийский турнир по дворовому футболу среди детей впервые пройдет в Барнауле

Ожидается участие 400 детей из регионов страны

29 августа 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 впервые пройдет в Барнауле. Матчи будут проходить с 5 по 8 сентября на двух площадках: в Парке спорта Алексея Смертина и в манеже СК "Темп". Организаторами выступают министерство спорта РФ, а также алтайское региональное отделение "Всероссийской федерации школьного спорта" и Министерство спорта Алтайского края.

Турнир объединит спортсменов более чем из 40 регионов страны. В нем примут участие 400 детей в возрасте 13-14 лет. Всего ожидается приезд более 40 команд мальчиков и более 25 команд девочек. Стартует чемпионат 5 сентября в 12 часов в парке Спорта. В нем примет участие трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, координатор федерального партийного проекта "Детский спорт" Ирина Роднина. Компанию ей составит губернатор региона Виктор Томенко.

"Для нас очень важная и ответственная задача – достойно принять Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6. Мы сделаем все, чтобы он прошел на высоком уровне, а каждый участник события остался под впечатлением. Я благодарю всех причастных к организации фестиваля", – пояснила значимость соревнований председатель Алтайского регионального отделения ООФСО "Всероссийская федерация школьного спорта" Анна Серова.

Перед финалом турнира прошел отборочный этап, в котором приняли участие 36 тысяч команд. В Алтайском крае региональный финал состоялся 18 августа. По итогам проведенных матчей победу среди мальчиков одержали футболисты команды "Факел" из Заринска, а в соревнованиях девочек лучшими стали представительницы Бийска – "Юность".

Фестиваль проходит в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".