Турпоток на Алтае вырос до рекордных значений

В период с января по сентябрь в регион приехали 1,8 млн человек

13 октября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Туристический поток в Алтайском крае с января по сентябрь 2023 года увеличился на 5%, привлекая в регион 1,8 млн человек. Об этом сообщает "Российская газета".

Наиболее популярным направлением в регионе является Белокуриха и степные районы. В частности, рост туристического потока зафиксировали в Курьинском, Бийском и Чарышском районах

Озеро Яровое только за лето приняло около 128 тысяч посетителей. На Завьяловские озера приехало около 60 тысяч человек

Поток туристов также вырос в Змеиногорском и Курьинском районах, которые привлекли более 80 тысяч человек.