Турпоток на Алтае вырос до рекордных значений
В период с января по сентябрь в регион приехали 1,8 млн человек
13 октября 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Туристический поток в Алтайском крае с января по сентябрь 2023 года увеличился на 5%, привлекая в регион 1,8 млн человек. Об этом сообщает "Российская газета".
Наиболее популярным направлением в регионе является Белокуриха и степные районы. В частности, рост туристического потока зафиксировали в Курьинском, Бийском и Чарышском районах
Озеро Яровое только за лето приняло около 128 тысяч посетителей. На Завьяловские озера приехало около 60 тысяч человек
Поток туристов также вырос в Змеиногорском и Курьинском районах, которые привлекли более 80 тысяч человек.
14:46:17 13-10-2023
и вместе с турпотоком увеличились цены. до космических значений. а что там с сервисом? не, не слышали?
15:16:07 13-10-2023
Элен без ребят (14:46:17 13-10-2023) и вместе с турпотоком увеличились цены. до космических знач... Это как с ценами на проезд - надо повысить, чтоб в будущем, возможно, сервис появился