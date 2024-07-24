Тушит авиация. Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Москве

Возгорание локализовали на площади 2000 квадратных метров

24 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Тушение дома в Москве / Кадр из видео: МЧС России

На юго-западе Москвы в восьмиэтажном доме на улице Молодежной, 3, произошел крупный пожар, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Возгорание началось в квартире на седьмом этаже. Огонь стал интенсивно распространяться и перешел на балкон этажом выше и на чердак.

В итоге общая площадь пожара достигла двух тысяч "квадратов", огонь уже локализован. В ликвидации возгорания участвуют более 150 специалистов и 46 единиц техники. Также для этих целей задействовали вертолет Ка-32.

Тушение пожара осложняется тем, что у дома кровля с деревянными перекрытиями. Тем не менее пострадавших нет, людей успели эвакуировать.