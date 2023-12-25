НОВОСТИОбщество

Тушки кур разбросало по алтайской трассе

Птицы разлетелись кто куда

25 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: Вести Алтай/Алексей Леоненко.
Фото: Вести Алтай/Алексей Леоненко.

В Алтайском крае водитель растерял тушки кур на трассе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Кур заметили на трассе Барнаул – Алейск. Судя по всему, товар разлетелся из открытого кузова автомобиля, который его перевозил.

Одну полосу усыпало тушками бройлера, вежливые водители стали объезжать продукт, чтобы водитель смог все собрать.

Некоторые куры все-таки пострадали и были раздавлены.

Алтайский край

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

13:52:39 25-12-2023

А потом на Набиулину с В.В наезжают

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:09 25-12-2023

Гость (13:52:39 25-12-2023) А потом на Набиулину с В.В наезжают... Уж лучше на кур, чем на них...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:44 25-12-2023

> Некоторые куры все-таки пострадали Что мертво, пострадать не может

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:05 25-12-2023

Гость (13:58:44 25-12-2023) Что мертво, пострад... они потеряли товарный продаваемый вид

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:44 25-12-2023

Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТЬ, для того, чтобы ГАРАНТИРОВАННО продукт с земли не попал на прилавки магазинов, а далее на стол людям. Мы ведь не свини, А так, эти тушки подберут, сдуют грязь - и продадут - жрите товарищи, спасибо, что объехали.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:35 26-12-2023

Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... А что у вас в районе уже фарш отменили?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виталий

07:37:45 27-12-2023

Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... Вы думаете что на птицефабрике каждую курочку помоют обдуют для вас щас недождетесь сапогами резиновыми впомете в коробки на трамбуют и всё асфальт это ещё чисто сказоно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

13:17:23 27-12-2023

Виталий (07:37:45 27-12-2023) Вы думаете что на птицефабрике каждую курочку помоют обдуют ... Какие вы злые! Зачем выдумывать всякую хренятину? Нравится сеять в массах раздор? Противно!!! Фу!!! Вы противны со своими предположениями !

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:54 25-12-2023

Гость (13:58:44 25-12-2023) > Некоторые куры все-таки пострадали Что мертво, пострад... Как можно? сказано же, что они разлетелись. То есть летели)))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:13 25-12-2023

Гость (13:58:44 25-12-2023) > Некоторые куры все-таки пострадали Что мертво, пострад... А как же экономика РФ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:45 25-12-2023

И чо, никто даже не подбирал себе в багажник?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ИЛ-2

17:09:52 25-12-2023

Это же не на Украине. Там бы сразу набросились собирать и себе в багажник

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

13:20:51 27-12-2023

ИЛ-2 (17:09:52 25-12-2023) Это же не на Украине. Там бы сразу набросились собирать и се... Вам не стыдно,сытая рожа? Чтобы не говорить такое,надо самому пожить в Украине в их ужасный период.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:15 25-12-2023

Была бы водка, подобрали.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олеся

18:50:26 25-12-2023

Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... Да и на наеханые подберут, фарш сделают и не примем что с ними было

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:40 25-12-2023

Куры гриль

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:45:40 26-12-2023

Жалко водителя, под новый год и такое. Ведь неустойку ему плотить

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Влад

12:47:43 26-12-2023

Гость (20:51:40 25-12-2023) Куры гриль... Цыплята табака.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серж

18:26:17 26-12-2023

Они своим перелётом просто хотели,новый вид доставки)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:02 26-12-2023

ИЛ-2 (17:09:52 25-12-2023) Это же не на Украине. Там бы сразу набросились собирать и се... Какие мысли человека таков и он.Каждый судит по своей испорченности.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:45:13 27-12-2023

Гость (14:05:13 25-12-2023) Гость (13:58:44 25-12-2023) > Некоторые куры все-та... Вот почему их нет в магазинах, а нам говорят: спрос большой, вот и нет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

08:35:13 27-12-2023

Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... Больше грязи шире морда)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:00 28-12-2023

Ирина (13:17:23 27-12-2023) Какие вы злые! Зачем выдумывать всякую хренятину? Нравится с... А что человек не правду сказал? В данное время не качество продукции важно а то как меньше в продукт и обслугу средств вложить, а продать про максимуму

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:29:08 28-12-2023

Ну что за ротозей

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров