Тушки кур разбросало по алтайской трассе
Птицы разлетелись кто куда
25 декабря 2023, 13:35, ИА Амител
Фото: Вести Алтай/Алексей Леоненко.
В Алтайском крае водитель растерял тушки кур на трассе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Кур заметили на трассе Барнаул – Алейск. Судя по всему, товар разлетелся из открытого кузова автомобиля, который его перевозил.
Одну полосу усыпало тушками бройлера, вежливые водители стали объезжать продукт, чтобы водитель смог все собрать.
Некоторые куры все-таки пострадали и были раздавлены.
13:52:39 25-12-2023
А потом на Набиулину с В.В наезжают
13:59:09 25-12-2023
Гость (13:52:39 25-12-2023) А потом на Набиулину с В.В наезжают... Уж лучше на кур, чем на них...
13:58:44 25-12-2023
> Некоторые куры все-таки пострадали Что мертво, пострадать не может
14:03:05 25-12-2023
Гость (13:58:44 25-12-2023) Что мертво, пострад... они потеряли товарный продаваемый вид
14:11:44 25-12-2023
Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТЬ, для того, чтобы ГАРАНТИРОВАННО продукт с земли не попал на прилавки магазинов, а далее на стол людям. Мы ведь не свини, А так, эти тушки подберут, сдуют грязь - и продадут - жрите товарищи, спасибо, что объехали.
00:22:35 26-12-2023
Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... А что у вас в районе уже фарш отменили?
07:37:45 27-12-2023
Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... Вы думаете что на птицефабрике каждую курочку помоют обдуют для вас щас недождетесь сапогами резиновыми впомете в коробки на трамбуют и всё асфальт это ещё чисто сказоно
13:17:23 27-12-2023
Виталий (07:37:45 27-12-2023) Вы думаете что на птицефабрике каждую курочку помоют обдуют ... Какие вы злые! Зачем выдумывать всякую хренятину? Нравится сеять в массах раздор? Противно!!! Фу!!! Вы противны со своими предположениями !
14:03:54 25-12-2023
Гость (13:58:44 25-12-2023) > Некоторые куры все-таки пострадали Что мертво, пострад... Как можно? сказано же, что они разлетелись. То есть летели)))
14:05:13 25-12-2023
Гость (13:58:44 25-12-2023) > Некоторые куры все-таки пострадали Что мертво, пострад... А как же экономика РФ?
14:12:45 25-12-2023
И чо, никто даже не подбирал себе в багажник?
17:09:52 25-12-2023
Это же не на Украине. Там бы сразу набросились собирать и себе в багажник
13:20:51 27-12-2023
ИЛ-2 (17:09:52 25-12-2023) Это же не на Украине. Там бы сразу набросились собирать и се... Вам не стыдно,сытая рожа? Чтобы не говорить такое,надо самому пожить в Украине в их ужасный период.
17:51:15 25-12-2023
Была бы водка, подобрали.
18:50:26 25-12-2023
Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... Да и на наеханые подберут, фарш сделают и не примем что с ними было
20:51:40 25-12-2023
Куры гриль
07:45:40 26-12-2023
Жалко водителя, под новый год и такое. Ведь неустойку ему плотить
12:47:43 26-12-2023
Гость (20:51:40 25-12-2023) Куры гриль... Цыплята табака.
18:26:17 26-12-2023
Они своим перелётом просто хотели,новый вид доставки)
20:07:02 26-12-2023
ИЛ-2 (17:09:52 25-12-2023) Это же не на Украине. Там бы сразу набросились собирать и се... Какие мысли человека таков и он.Каждый судит по своей испорченности.
00:45:13 27-12-2023
Гость (14:05:13 25-12-2023) Гость (13:58:44 25-12-2023) > Некоторые куры все-та... Вот почему их нет в магазинах, а нам говорят: спрос большой, вот и нет
08:35:13 27-12-2023
Гость (14:11:44 25-12-2023) Зря водители объезжали эти тушки. надо было наоборот НАЕЗЖАТ... Больше грязи шире морда)
09:32:00 28-12-2023
Ирина (13:17:23 27-12-2023) Какие вы злые! Зачем выдумывать всякую хренятину? Нравится с... А что человек не правду сказал? В данное время не качество продукции важно а то как меньше в продукт и обслугу средств вложить, а продать про максимуму
21:29:08 28-12-2023
Ну что за ротозей