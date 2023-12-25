Тушки кур разбросало по алтайской трассе

Птицы разлетелись кто куда

25 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: Вести Алтай/Алексей Леоненко.

В Алтайском крае водитель растерял тушки кур на трассе. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Кур заметили на трассе Барнаул – Алейск. Судя по всему, товар разлетелся из открытого кузова автомобиля, который его перевозил.

Одну полосу усыпало тушками бройлера, вежливые водители стали объезжать продукт, чтобы водитель смог все собрать.

Некоторые куры все-таки пострадали и были раздавлены.