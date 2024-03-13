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Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за обвинения в допинге у Валиевой

Ранее Тарасова заявила, что ответственной за обнаружение допинга у Валиевой может быть только тренер

13 марта 2024, 18:31, ИА Амител

Фигуристка Камила Валиева / Фото: olympic.ru
Фигуристка Камила Валиева / Фото: olympic.ru

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе потребовала от тренера Татьяны Тарасовой официальных извинений из-за слов о допинге у фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает "Лента.ру".

Ранее Тарасова заявила, что ответственной за обнаружение допинга у Валиевой может быть только тренер.

"Это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст", – заявила она.Напомним, что 29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. При этом накануне в WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в допинговом деле.

Происшествия Спорт фигурное катание

Комментарии 2

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гость

09:47:56 14-03-2024

ахаха. паучихи в банке

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Гость

11:22:05 14-03-2024

А потом говорят иноагенты, когда спортсмены уходят под другой флаг.

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