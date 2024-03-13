Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за обвинения в допинге у Валиевой
Ранее Тарасова заявила, что ответственной за обнаружение допинга у Валиевой может быть только тренер
13 марта 2024, 18:31, ИА Амител
Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе потребовала от тренера Татьяны Тарасовой официальных извинений из-за слов о допинге у фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает "Лента.ру".
Ранее Тарасова заявила, что ответственной за обнаружение допинга у Валиевой может быть только тренер.
"Это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст", – заявила она.Напомним, что 29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. При этом накануне в WADA заявили, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в допинговом деле.
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А потом говорят иноагенты, когда спортсмены уходят под другой флаг.