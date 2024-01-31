Тутберидзе высказалась о решении CAS по дисквалификации Валиевой

Она считает, что суд так и не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм фигуристки

31 января 2024, 22:45, ИА Амител

Фигуристка Камила Валиева / Фото: olympic.ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает "Лента.ру", об этом она заявила в своем аккаунте в популярной соцсети.

"По прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону", – сказала она.Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.