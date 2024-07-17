ТВК "Гранд Арена" набирает участников для "Битвы за диван"

За победу в розыгрыше будет бороться пять человек

17 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K5g7V

Хотите выиграть стильный диван от ТВК "Гранд Арена" и главного партнера розыгрыша магазина "Мега Мебель"? Тогда скорее на "Битву за диван". Состязание за самый мягкий предмет интерьера пройдет 7 августа 2024 года. Рассказываем, как принять участие в мини-шоу.

Итак, как стать участником?

Все просто:

оставьте заявку на участие в розыгрыше в специальной форме до 28 июля 2024 года;

30 июля случайным образом выберут 10 человек;

7 августа на мероприятии в ходе первой активности ведущий выберет пять участников, которые будут бороться за главный приз, остальные пять человек получат поощрительные подарки.

Как будут выбирать победителя?

Победу в мини-шоу одержит тот, кто последним останется сидеть на диване. И при этом участникам нужно будет выполнять задания ведущего. В случае спорных моментов победителя определят подсчетом баллов за активности от ведущего.

А можно просто прийти и посмотреть на это шоу?

Конечно, ТВК "Гранд Арена" приглашает не только группы поддержки участников, но и всех желающих. На площадке будет работать СММ-команда, которая снимет видеоролик с розыгрыша. Не упустите шанс дать комментарий на камеру и попасть в соцсети ТВК "Гранд Арена"!

"Битва за диван" пройдет в среду, 7 августа с 10:00 до 15:00 на Павловском тракте, 180.

Возрастное ограничение для участия в розыгрыше – 18+. Сроки проведения розыгрыша – с 1 июля по 7 августа 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.

ООО "Неаполь"

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