ТВК "Гранд Арена" объявляет везучие дни и разыгрывает автомобиль

Совершайте покупки по четвергам и выигрывайте призы. В том числе и Hyundai Solaris

28 марта 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLdPrLo

Hyundai Solaris / Фото: "Гранд Арена"

Многие ждут выходных, чтобы съездить в магазин и купить что-то для дома или ремонта. Но в ТВК "Гранд Арена" говорят: не ждите субботы – покупайте в четверг.

Ведь при покупке товаров в отделах ТВК "Гранд Арена" до 15 декабря 2023 года можно стать участником розыгрыша и выиграть главный приз – серебристый Hyundai Solaris 2022 года. В розыгрыше участвуют чеки от 5 000 рублей.

В марте и апреле для всех, кто мечтает о новом авто, проходит специальная акция "Везучие дни". При покупке товаров в любом отделе ТВК "Гранд Арена" по четвергам – 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля 2023 года – вы повышаете свои шансы на выигрыш. Ведь в розыгрыше участвуют все чеки, полученные за покупки товаров в указанные дни, независимо от суммы.

Стать участником розыгрыша просто:

совершите покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;

напишите на чеке свои фамилию, имя и отчество и обязательно укажите контактный номер телефона;

опустите чек в специальный ящик для розыгрыша (он установлен в холле на первом этаже ТВК "Гранд Арена", напротив главного входа);

следите за ходом розыгрыша в официальной группе в ВК, там будет информация о проведении промежуточных розыгрышей. Участники смогут выиграть подарки от партнёров.

Обязательно ознакомьтесь с положением, там все правила, условия получения приза и еще много важной информации.

Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнёр – Автоцентр АНТ.

Место: торгово-выставочный комплекс "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00-20:00

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